Yemekteyiz Sultan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sultan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27-31 Ekim haftasında yarışacak olan Sultan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Sultan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sultan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SULTAN KİMDİR?

24 yaşında, Şanlıurfa kökenli ve bekar bir muhasebecidir. Boş zamanlarında mutfağa girip geleneksel lezzetler hazırlamaktan keyif alır. Özellikle yöresel yemekleri denemek ve kendi tarzını katmak en büyük hobilerindendir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.