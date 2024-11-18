Yemekteyiz Sultan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sultan Karagöz kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Sultan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sultan Karagöz kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 18-22 Kasım haftasında yarışacak olan Sultan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sultan Karagöz kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ SULTAN KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 18 Kasım 2024 haftasının ilk gün yarışmacısı Sultan hanım oldu.
27 yaşında olan Sultan Karagöz, Adıyamanlıdır. Catering işiyle uğraşan Sultan bekardır.