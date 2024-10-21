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Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının 21-25 Ekim tarihli yarışmacısı Serhat hakkında merak edilenler araştırılıyor. Serhat'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışma programında her hafta 5 farklı yarışmacı konuk oluyor. 21-25 haftası kimin yarışacağı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ SERHAT KİMDİR?

Serhat Ermez Aslen Edirnelidir. Serhat Ermez 42 yaşında ve 1 çocuk babasıdır.

Serhat Ermez'in mesleği sigortacılıktır.

Serhat Erme et yemekleri ve el açmalarında oldukça iddialı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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