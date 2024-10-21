Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışma programında her hafta 5 farklı yarışmacı konuk oluyor. 21-25 haftası kimin yarışacağı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ SERHAT KİMDİR?

Serhat Ermez Aslen Edirnelidir. Serhat Ermez 42 yaşında ve 1 çocuk babasıdır.

Serhat Ermez'in mesleği sigortacılıktır.

Serhat Erme et yemekleri ve el açmalarında oldukça iddialı.