Yemekteyiz Sergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen Kurtuluş kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Sergen Kurtuluşkimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SERGEN KİMDİR?

20 yaşında olan Sergen Kurtuluş bekardır. Bulgaristan göçmeni Sergen Kurtuluş, spor yapmayı seviyor ve yemek konusunda kendisine güveniyor.