Yemekteyiz Serap kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Kaya Korkmaz kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Aralık haftasında yarışacak olan Serap Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Serap Kaya Korkmaz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Serap kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Yemekteyiz Serap Kaya Korkmaz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Kaya Korkmaz kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ SERAP HANIM KİMDİR?
Serap Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Aralık haftası yeni yarışmacısıdır.
Serap Kaya Korkmaz, 31 yaşında ve 2 çocuk annesidir ve Ardahanlıdır.