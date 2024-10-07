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Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Semih Bey'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Semih Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı.Peki, emekteyiz Semih Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SEMİH KİMDİR?

Semih Bey hakkında bilgiler güncelleniyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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