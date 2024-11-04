Yemekteyiz Selma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selma Şatıroğlu kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Selma Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selma Şatıroğlu kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 1-4 Kasım haftasında yarışacak olan Selma Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selma Şatıroğlu kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ SELMA KİMDİR?
Rizeli olan Selma Şatıroğlu 53 yaşındadır ve4 çocuk annesidir. 32 yıllık ev hanımı olan Selma hanım aynı zamanda şiir yazıyor.
Selma Şatıroğlu 2. gün menüsü
- Karalahana çorbası
- Fırında kremalı pazı
- Girit meze
- Hamsili pilav
- Turşu kavurma
- Lokma mısır ekmeği