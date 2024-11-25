Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 25-29 Kasım haftasında yarışacak olan Selami Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Selami Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Selami Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ SELAMİ KİMDİR?
Selami Bey, Rümeysa Hanım ile 14 yıllık evlidir.
Selami Bey hakkında detaylar geliyor...