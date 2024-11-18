Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Akbaş kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Samet Akbaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 18-22 Kasım haftasında yarışacak olan Samet Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Samet Akbaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ SAMET KİMDİR?
28 yaşında olan Samet Akbaş, bekardır. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Samet, aslen Trabzonludur.