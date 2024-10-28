Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Ekim – 1 Kasım haftasında yarışacak olan Rukiye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ RUKİYE KİMDİR?

Rukiye Kızıltepe 51 yaşında ve 9 çocuk annesidir.Diyarbakırlı olan Rukiye Kızıltepe, "İsterseniz size bir gözlük vereyim onunla bakın" dedi. İlk gün yarışmacısı ise, "Benim gözlerim görüyor. Yaş itibariyle görmemesi gereken sensin" deyince masada tansiyon yükseldi.