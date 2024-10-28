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Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Rukiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Ekim – 1 Kasım haftasında yarışacak olan Rukiye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ RUKİYE KİMDİR?

Rukiye Kızıltepe 51 yaşında ve 9 çocuk annesidir.Diyarbakırlı olan Rukiye Kızıltepe, "İsterseniz size bir gözlük vereyim onunla bakın" dedi. İlk gün yarışmacısı ise, "Benim gözlerim görüyor. Yaş itibariyle görmemesi gereken sensin" deyince masada tansiyon yükseldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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