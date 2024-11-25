Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 25-29 Kasım haftasında yarışacak olan Rıdvan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Rıdvan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ RIDVAN KİMDİR?

Yarışmanın yeni bölüm tanıtımında, Rıdvan'ın "Bu tatlı eğer beğenilmeyecekse vallahi olay olur" şeklindeki yorumu dikkat çekti.

Yemekteyiz yarışmasına katılan Rıdvan'ın "Bu tatlı eğer beğenilmeyecekse vallahi olay olur" yorumu dikkat çekti. Menekşe ve Emrehan çiftinin tatlısında altın tozu kullanması da günün en çok konuşulan olaylarından oldu. Ayrıca Zişan hanım ile tartışan Menekşe ile Emrehan çifti lüks ve şatafatlı hayatıyla çok konuşuldu.

Rıdvan hakkına detaylar geliyor...