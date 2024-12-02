Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Yemekteyiz Reyhan Depedibi kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ DEDEDİBİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 2 Aralık 2024 haftasının yeni yarışmacısı Reyhan hanım oldu. Reyhan

Reyhan Depedibi 39 yaşındadır.

Çankırılı olan Reyhan Haım tenis ve dans tutkunudur aynı zamanda at bakımını da seviyor.