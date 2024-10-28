Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Ekim – 1 Kasım haftasında yarışacak olan Esma Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Esma Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Ekim – 1 Kasım haftasında yarışan isimlerden biri de Esma Hanım oldu. Peki, Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Yemekteyiz Esma Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ ESMA KİMDİR?
Esma Sarıysoy 22 yaşındadır. Bekar olan Esma Sarıysoy Trabzonludur. Yemekteyiz Esma baklava ve börek yapımında iddialı olduğunu ifade ediyor.
İşte menüsü:
Kış çorbası
El açması börek
Tavuk topkapı
Lahan salatası
Midye baklava
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, terör devreye girmiştir. Terörsüz Türkiye hedefinden kopmayacağız.