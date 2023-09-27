Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya kimdir? Sorusu birçok izleyicisi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir? Sorusu, Yemekteyiz izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'da yarışmacıları arasında yer alan Özlem Karabuya hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖZLEM KARABUYA KİMDİR?

Özlem Karabuya, 1986 yılında dünyaya geldi. Aslen Erzumlu olan Özlem hayatını İstanbul'da sürdürmektedir. Özlem Karabuya daha öncesinde mankenlik yapmıştır. Karabuya, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının dikkat çeken yarışmacılarından birisi olarak karşımıza çıkıyor ve izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Geçtiğimiz bölüm Özlem ve Ebru arasında yaşanan gerginlik de gözlerden kaçmamıştı.