Yemekteyiz Okan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Ekim haftasında yarışacak olan Okan Bey'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Okan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Okan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Okan kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ OKAN KİMDİR?
41 yaşında olan Okan, aslen Selaniklidir. Hollanda'da yaşayan Okan, sosyal medya fenomenidir.