Yemekteyiz Nursena kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nursena Karakuş kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 27-31 Ocak haftasında yarışacak olan Nursena Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Nursena Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ NURSENA HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Nursena, 23 yaşındadır. 1 çocuk annesi olan Nursena Urfalıdır ve kahve içmeyi, kitap okumayı seviyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.