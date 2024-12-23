Yemekteyiz Nurettin Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Nurettin Tekin kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz programına yeni katılan yarışmacı Nurettin Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak ediliyor. 23-27 Aralık haftasında yarışacak olan Nurettin Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini ekranlara taşıyacak. İzleyiciler, Nurettin Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detayları merakla bekliyor.

YEMEKTEYİZ NURETTİN BEY KİMDİR?

37 yaşında ve 1.5 yıllık evli olanNurettin Bey aslen Siirtlidir.Nuretttin Bey, kebap ustasıdır.

Nurettin Bey 28 Ekim – 1 Kasım haftasında Yemekteyiz 1.'si olmuştu.

İşte Nuretin'in önceki1.'liği: