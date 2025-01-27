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Yemekteyiz Nurdan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurdan Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Nurdan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurdan Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 27-31 Ocak haftasında yarışacak olan Nurdan Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Nurdan Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Nurdan kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27-31 Ocak haftasında yarışacak olan Nurdan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Nurdan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurdan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ NURDAN HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Nurdan hanım 50 yaşındadır.

2 çocuk annesi olan Nurdan İstanbulludur ve et, hamur işlerinde iddialıdır. Nurdan Hanım emekli olduğunu ifade etti.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoNurdan'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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