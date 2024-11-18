Yemekteyiz Nuray kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Aytekin kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Nuray Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Aytekin kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 18-22 Kasım haftasında yarışacak olan Nuray Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Nuray Aytekinkimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Aytekinkaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ NURAY KİMDİR?
Nuray Ayekin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Ağrılı olan Nuray, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.
Nuray Hanım, ''Akrep burcuyum, Akrep kadınıyım. Çok dikkat etsin. Zehrimi yemeklerime kadar dökerim.'' dedi.
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