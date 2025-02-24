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Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Murat Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 24-28Şubat haftasında yarışacak olan Murat Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Murat Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Murat Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 24-28 Şubat haftasında yarışacak olan Murat Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MURAT BEY KİMDİR?

Yemekteyiz Murat Bey hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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