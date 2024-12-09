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Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Aralık haftasında yarışacak olan Murat Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Murat hakkında bilgiler güncelleniyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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