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Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Ekim haftasında yarışacak olan Murat Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bakan Boluludur.

Murat Bakan, 37 yaşında ve 4 aylık evlidir. 13 yıldır baş aşçı olarak çalışmaktadır.

Murat Bakan, zeytin yağlı ve tatlılarda rakiplerinden daha üstün tabaklar çıkaracağını ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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