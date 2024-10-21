Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bakan Boluludur.

Murat Bakan, 37 yaşında ve 4 aylık evlidir. 13 yıldır baş aşçı olarak çalışmaktadır.

Murat Bakan, zeytin yağlı ve tatlılarda rakiplerinden daha üstün tabaklar çıkaracağını ifade etti.