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Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Murat Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Murat Bey kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Murat Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 23-27 Aralık haftasında yarışacak olan Murat Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Murat Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor.

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Murat Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 23-27 Aralık haftasında yarışacak olan Murat Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MURAT BEY KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bakan Boluludur.

Murat Bakan, 37 yaşında ve 4 aylık evlidir. 13 yıldır baş aşçı olarak çalışmaktadır.

Murat Bakan, zeytin yağlı ve tatlılarda rakiplerinden daha üstün tabaklar çıkaracağını ifade ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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