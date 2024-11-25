Üye Girişi
Haberler
Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Yangına müdahale devam ediyor

 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

 Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

İşte 7 kişiyi katleden caninin son görüntüleri

Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 25-29 Kasım haftasında yarışacak olan Menekşe Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Menekşe Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MENEKŞE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmasında Menekşe ve Emrehan çiftinin tatlısında altın tozu kullanması gündem oldu.

Zişan hanım ile tartışan çift lüks ve şatafatlı hayatıyla çok yorum aldı.Çift hakkında merak edilen detaylar programın yeni bölümünde belli olacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aile hekimi raporları ücretli mi, kaç TL? Cola Gaza nerede satılıyor, Türkiye'de satılıyor mu? Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 25 Kasım Pazartesi? Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Nevşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Nevşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Malatya okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.