Yemekteyiz Makbule kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Makbule Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Şubat haftasında yarışacak olan Makbule Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Makbule Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Makbule Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MAKBULE HANIM KİMDİR?

Makbule Yıldız Aytan 64 yaşındadır. Aslen Malatyalı olan Makbule Yıldız Aytan 2 çocuk annesidir.

İki çocuk annesi olan yarışmacı, yemek yapmayı bir sanat olarak gördüğünü ve evinde sık sık yeni tarifler denediğini söylüyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.