Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Mahsum Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu.6-10 Ocakhaftasında yarışacak olan Mahsum Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Mahsum Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kimdir? Zuhal Topal'la YemekteyizMahsum Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MAHSUM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Mahsum 46 yaşındadır.

Bingöllü olan Mahsum Yıldırım, müzikle iç içe bir yaşam sürüyor.

Solist olan Mahsum, sanatçı kimliğiyle dikkat çekiyor.