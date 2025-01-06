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Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Mahsum Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 6-10 Ocak haftasında yarışacak olan Mahsum Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Mahsum Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu.6-10 Ocakhaftasında yarışacak olan Mahsum Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Mahsum Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kimdir? Zuhal Topal'la YemekteyizMahsum Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MAHSUM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Mahsum 46 yaşındadır.

Bingöllü olan Mahsum Yıldırım, müzikle iç içe bir yaşam sürüyor.

Solist olan Mahsum, sanatçı kimliğiyle dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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