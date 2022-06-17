Yemekteyiz kim diskalifiye oldu? Yemekteyiz ESRA ne oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Yemekteyiz ESRA ne oldu? Yemekteyiz kim diskalifiye oldu?

YEMEKTEYİZ KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen yarışmacı Esma Ateş, İsmet' Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Bunun üstüne sinirlenen Zuhal Topal, "Yemek zorundasın" diyerek uyardı. Esma Hanım da "Bir kaşık aldım, tamam mıdır?" deyince ortalık gerildi.

Zuhal Topal da karşılık vererek, "Benim sınırlarımı zorlama" diye tepki gösterdi. Daha önce de hem ekip hem de Zuhal Topal tarafından uyarılan Esma Hanım, ortamın gerilmesiyle masayı terk etti.

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