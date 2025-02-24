Yemekteyiz Perihan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Perihan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 24-28Şubat haftasında yarışacak olan Perihan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Perihan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Perihan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ Perihan HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Perihan 44 yaşındadır. 3 çocuk annesi olan Perihan Ardahanlıdır. Perihan Hanım el açması yemekler yapmayı sevdiğini ifade ediyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'dedevredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.