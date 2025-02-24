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Yemekteyiz İrem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz İrem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 24-28 Şubat haftasında yarışacak olan İrem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz İrem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 24-28Şubat haftasında yarışacak olan İrem Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. İrem Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ İREM HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı İrem 40 yaşındadır. 2 çocuk annesi olan İrem 14 yıllık evlidir. Kastamonulu olan İrem Hanım yemek yapmayı ve gezmeyi sevdiğini ifade ediyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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