Yemekteyiz İbrahim kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı İbrahim Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 17-21 Mart haftasında yarışacak olan İbrahim Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ İbrahim BEY KİMDİR?

Yemekteyiz İbrahim Bey hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2017'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.