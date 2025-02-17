Yemekteyiz Hasan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasan Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Hasan Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 17-21 Şubat haftasında yarışacak olan Hasan Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasan Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HASAN BEY KİMDİR?

Yemekteyiz Hasan, hakkında bilgiler henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.