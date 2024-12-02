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Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Hande Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Aralık haftasında yarışacak olan Hande Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HANDE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 2 Aralık 2024 haftasının yeni yarışmacısı Hande hanım oldu.

Hatice Hanım ile yaşadığı diyaloglar ve Çağrı'nın kendisine yaptığı "Çikolata gibi olabilir" şeklinde iltifat, programda keyifli anlar yaşanmasına neden oldu.

Hande Hanım hakkında bilgiler güncelleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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