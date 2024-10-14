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Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Ekim haftasında yarışacak olan Hakan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HAKAN KİMDİR?

Galatasaray tutkunu olan Hakan, 1 yıllık evlidir. 28 yaşındaki Aydınlı yarışmacı, ünlü restoranlarda iş hayatına devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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