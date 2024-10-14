Yemekteyiz Hakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Ekim haftasında yarışacak olan Hakan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ HAKAN KİMDİR?
Galatasaray tutkunu olan Hakan, 1 yıllık evlidir. 28 yaşındaki Aydınlı yarışmacı, ünlü restoranlarda iş hayatına devam etmektedir.