Yemekteyiz Habip kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Habip Karaçöl kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 18-22 Kasım haftasında yarışacak olan Habip Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Habip Karaçöl kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Habip kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Habip Karaçöl kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Habip kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ HABİP KİMDİR?
Habip Karaçöl, 44 yaşında ve 3 çocuk babasıdır. Iğdırlı olan Habip Karaçöl'ün İstanbul Levent ve Beşiktaş'ta restoranları bulunmaktadır.
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