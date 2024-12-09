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Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Aralık haftasında yarışacak olan Gülay Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Gülay Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

YEMEKTEYİZ GÜLAY ARSLAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 9 Aralık 2024 haftasının yeni yarışmacısı Gülay hanım oldu.

Gülay, "Portakal çanağında kereviz bence kamp yorganına benzemiş" deyince olanlar oldu.

Gülay Arslan, 46 yaşında, 4 çocuk annesi bir ev hanımıdır. Geleneksel lezzetlerdeki iddiası ve 24 yıllık mutfak tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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