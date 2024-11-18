Yemekteyiz Ferahnaz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz Sarızeybek kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 18-22 Kasım haftasında yarışacak olan Ferahnaz Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz Sarızeybek kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ferahnaz Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz Sarızeybek kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ FERAHNAZ KİMDİR?
15 yıllık evli olan Ferahnaz Sarızeybek, 50 yaşındadır.
Aslen İstanbullu olan Ferahnaz Sarızeybek, geleneksel lezzetleri çok sevdiğini ifade etti.
Ferahnaz Salı günü hünerlerini sergileyecek.