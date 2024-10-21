Yemekteyiz Fatma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Akyüz kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Ekim haftasında yarışacak olan Fatma Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Akyüz kaç yaşında, nereli?

Fatma Akyüz, serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) yapmaktadır.

Yemekteyiz yarışmacısı Fatma Akyüz, Aslan burcu olan Ece Fatma Akyüz, Marmara Üniversitesi'nde eğitim almıştır.

Fatma, et yemeklerinde oldukça iddialı tarzıyla dikkat çekiyor

Fatma Akyüz, 21 Ekim ile 25 Ekim haftasında 150 bin TL için yarışacak.