Yemekteyiz Esma diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Ateş diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Esma Hanım kimdir? Yemekteyiz Esma diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrıldı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Ateş diskalifiye mi oldu? merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESMA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün (16 Haziran Perşembe 2022) Esma Hanım yemeğin soğanlı olduğu için yemeyeceğini belirtiyor. Bunun ardından Zuhal Topal sinirleniyor ve izleyiciler Esma Ateş diskalifiye mi olacak yarışmadan elenecek mi merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir paylaşım gelmedi. Bugünkü yeni bölümde neler olacak göreceğiz.

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Zuhal Topal'ın açıklamasına göre Esma Hanım bugün yarışmadan ayrıldı, diskalifiye oldu. Esma Hanımın verdiği puanlar geçersiz olacak. 3 yarışmacı + Zuhal Hanım'ın puanı geçerli olacak. Zuhal Topal'ın açıklamasına göre Esma Hanım daha önceden de (Pazartesi ve Salı günü) uyarılmıştı. Bugünkü olaylardan sonra diskalifiye olduğu açıklandı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESMA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Esma Hanım (Esma Ateş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esma Hanım 30 yaşındadır. Aslen annesi Adanalı ve babası Vanlı olan yarışmacı bu hafta 2. gün yarışacaktır. Yani Esma Hanım bu hafta 14 Haziran Salı günü yarışacaktır. Daha önceden televizyonda bazı programlarda da yer almıştır. Terazi burcu olan Esma Hanım'ın güzellik ve bakım merkezi bulunmaktadır.

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