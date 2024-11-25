Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Emirhan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ EMİRHAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmasında Menekşe ve Emrehan çiftinin tatlısında altın tozu kullanması gündem oldu.

Zişan hanım ile tartışan çift lüks ve şatafatlı hayatıyla çok yorum aldı.Çift hakkında merak edilen detaylar programın yeni bölümünde belli olacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.