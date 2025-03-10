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Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 10-14 Mart haftasında yarışacak olan Emel Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Emel Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Emel kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Mart haftasında yarışacak olan Emel Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Emel Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ EMEL HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Emel hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoEmel'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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