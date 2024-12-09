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Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Emel Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Aralık haftasında yarışacak olan Emel Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ EMEL DÖNMEZ KİMDİR?

9 Aralık Pazartesi ile 13 Aralık Cuma haftasında yerini alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Emel yarışmaya başladı.

Emel Dönmez 33 yaşındadır. 1 çocuk annesi olan Emel Hataylıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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