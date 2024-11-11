Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Elif Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 11-15 Kasım haftasında yarışacak olan Elif Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Elif Çiçek kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ ELİF KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yarışmacısın 30 yaşındadır.3 çocuk annesi olan Elif aslen Mardinlidir. Elif Çiçek dürüm ustası olarak biliniyor.