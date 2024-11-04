Yemekteyiz Duygu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Apaydın kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Duygu Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Apaydın kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8vKasım haftasında yarışacak olan Duygu Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Apaydın kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ DUYGU KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8 Kasım haftasında dördüncü günü yarışacak olan Duygu Apaydın, 35 yaşında ve bekardır.
Duygu Apaydın aslen Erzincanlıdır ve bilgisayar teknikeridir.