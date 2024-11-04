Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Azizoğlu kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Derya Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Azizoğlu kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8 Kasım haftasında yarışacak olan Derya Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Azizoğlu kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ DERYA KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8 Kasım haftasında üçüncü günü yarışacak olan Derya Azizoğlu, 46 yaşındadır.
Derya Azizoğlu,Aalen Sakaryalıdır ve 3 çocuk annesidir. 25 yıllık ev hanımı olan Derya Hanım yarışmada iddialı isimler arasında yer alıyor.