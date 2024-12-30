Yemekteyiz Cengiz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Cengiz Kerem kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Cengiz Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 30 Aralık – 3 Ocak haftasında yarışacak olan Cengiz Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Cengiz Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Cengiz Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Cengiz Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ CENGİZ BEY KİMDİR?

49 yaşında olan Cengiz Kerem 2 çocuk babasıdır. Zonguldaklı olan Cengiz şarkı yazıyor vehamur işlerini seviyor.

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.