Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Aralık haftasında yarışacak olan Cemile Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Karagöz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Yemekteyiz Cemile Karagöz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ CEMİLE KARAGÖZKİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Aralık haftası yarışmacısı Cemile Hanım 29 yaşındadır.
Cemile Karagöz aşçıbaşı olarak çalışmaktadır.
Cemile Hanım 2 çocuk annesidir veAdıyamanlıır.
Cemile Karagöz'ün menüsü:
Pancar Kapama
Kereviz
Patlıcan Taco
Tartolet
Pastırmalı Patates
Kuzu Pirzola
Bal Kabağı Dolması
Roka Salatası
Cocunut Pasta