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Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Aralık haftasında yarışacak olan Cemile Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Karagöz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Yemekteyiz Cemile Karagöz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ CEMİLE KARAGÖZKİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Aralık haftası yarışmacısı Cemile Hanım 29 yaşındadır.

Cemile Karagöz aşçıbaşı olarak çalışmaktadır.

Cemile Hanım 2 çocuk annesidir veAdıyamanlıır.

Cemile Karagöz'ün menüsü:

Pancar Kapama

Kereviz

Patlıcan Taco

Tartolet

Pastırmalı Patates

Kuzu Pirzola

Bal Kabağı Dolması

Roka Salatası

Cocunut Pasta

Osman DEMİR
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