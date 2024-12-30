Yemekteyiz Çağla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Çağla GÜner kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Çağla Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 30 Aralık – 3 Ocakhaftasında yarışacak olan Çağla Hanım'ın hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÇAĞLA GÜNER KİMDİR?

24 yaşında olan Çağla Güner, E-ticaret ile uğraşıyor.

Geleneksel lezzetleri seven Çağla golf oynamayı seviyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.