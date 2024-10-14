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Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Büşra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Ekim haftasında yarışacak olan Büşra Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Eylül haftasında yarışan isimlerden biri de Büşra Hanım oldu. Peki, Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BÜŞRA KİMDİR?

34 yaşında olan Büşra, 1 çocuk annesidir.

Muahasebeci olan Büşra, aslen Yozgatlıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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