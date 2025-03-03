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Yemekteyiz Aziz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aziz Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Aziz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aziz Bey kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Aziz Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Aziz Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Aziz Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Aziz Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aziz Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Aziz Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Aziz Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aziz Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AZİZKİMDİR?

Yemekteyiz Aziz, arkeologdur. Aziz hakkında detaylıbilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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