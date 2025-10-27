Yemekteyiz Ayşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27-31 Ekim haftasında yarışacak olan Ayşe Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ayşe Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AYŞE KİMDİR?

58 yaşında, Bayburt doğumlu iki çocuk annesidir. Boş vakitlerinde el işiyle uğraşmaktan büyük keyif alır. Ayrıca teknolojiyi yakından takip eder ve vakit buldukça bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.